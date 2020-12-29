Antalyalı bu genci Türkiye konuşuyor! Çöpten plastik topluyordu 1,5 ayda hazırlandı
Antalya'da çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayan 32 yaşındaki Hakan Efe 1,5 aylık başarısı sosyal medyada gündem oldu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hakan Efe’nin azmi, herkese örnek olacak cinsten. Fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanan Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı.
Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13’üncüsü oldu,.
Eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı.
Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar ve annesinin kansere yakalanması üzerine Antalya’ya dönüş yaptı.