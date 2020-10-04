Antalya'de 17 yıldır ölümcül hastalıkla savaşıyor! Sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor

Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz’a SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. Zaman ilerledikçe durumu daha da ağırlaşan Yılmaz, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası ise konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını kaybederek yatağa mahkum oldu.