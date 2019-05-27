Antalya'dan turizmde bir rekor daha! Bir günde 76 bin 568 turist geldi

Ayık, "Bu yıl rekorlar yılı olacak, rakamlar geçen senenin üzerine çıkacak. Günlük bazda bizim için yüksek sezon temmuz, ağustos, eylül aylarında. Özellikle mayıs ayında bu rekoru yakalamak çok önemli. Mayıs ayında, günlük bazda bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük sayıyı yakalamamız son derece önemli." diye konuştu.