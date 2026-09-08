Antalya'daki yangından son haberler kötü! İki ilçede 254 ev tahliye edildi

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

İKİ İLÇEDE 254 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.

Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

AFAD mobil koordinasyon tırı da yangın bölgesine ulaştı.

İki ilçede söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında zarar gören ormanlık alan AA ekibi tarafından dronla havadan görüntülendi.

Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.