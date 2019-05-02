Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar

Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar

ANTALYA'da, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anneyi, avukatlar teselli etmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar - Sayfa 1

ANTALYA'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verildi.

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Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar - Sayfa 2

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö., çocuğun annesi F.Y., cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

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Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar - Sayfa 3

Sanık avukatının, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.

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Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar - Sayfa 4

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

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