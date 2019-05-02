Antalya'daki istismar iddiası davasında isyan ettiren karar
ANTALYA'da, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anneyi, avukatlar teselli etmeye çalıştı.
Anadolu Ajansı
ANTALYA'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verildi.
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5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö., çocuğun annesi F.Y., cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri ile taraf avukatları katıldı.
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Sanık avukatının, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.
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Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.
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