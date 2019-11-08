Antalya'daki düello cinayetinde karar değişmedi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşma sonunda mahkeme, her iki tarafın da istinaf başvurusunu esastan reddetti. Kararda, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaların kanuna uygun biçimde yürütüldüğüne dikkat çekilerek, "Deliller eksiksiz olarak sergilenerek tespit edilmiştir. Yargılama sonunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve delillerin gerekçeli kararda usulünce tartışılarak ulaşılan vicdani kararın kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, verilen cezanın kanunda düzenlenen kurallara uygun şekilde belirlendiği kanaatine varılmıştır" denildi.