Antalya'daki 3'lü cinsel ilişki cinayeti! Cinsel organını kesmişti Alman kadın da tutuklandı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, üçlü cinsel ilişki sırasında Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldüren Elvan Küçükaltun’un (48) ardından, adli kontrolle serbest bırakılan Alman sevilisi Nadia Angela Grosser (40) de güvenlik kamerası görüntülerinde olay sonrası eve geldiği tespit edilince yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
Olay, geçen hafta cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile 2 yıldır birlikte yaşadığı Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. Grosser ve Küçükaltun, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir de eve geldi. Grup, birlikte alkol almayı sürdürdü. Bir süre sonra grup, yatak odasına geçerek ilişkiye girdi.
Bu sırada Elvan Küçükaltun ile Kadir Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından da cinsel organını kesti.
Kadir Demir'in öldüğünü anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi gömmeye karar verdi, parka giderek mezar kazmaya başladı. Elvan Küçükaltun'u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu.
Gelen jandarma ekibini fark eden Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma, Elvan Küçükaltun'u sahilde yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi.