Antalya'daki 3'lü cinsel ilişki cinayeti! Cinsel organını kesmişti Alman kadın da tutuklandı

Olay, geçen hafta cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile 2 yıldır birlikte yaşadığı Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. Grosser ve Küçükaltun, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir de eve geldi. Grup, birlikte alkol almayı sürdürdü. Bir süre sonra grup, yatak odasına geçerek ilişkiye girdi.