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Antalya'da yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı: 10 dakika kimse gelmedi

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı: 10 dakika kimse gelmedi

ANTALYA'da yaşayan 31 yaşındaki Endonezyalı Kadem Dwi Astuti yürüyüş yaparken dehşeti yaşadı.

Antalya'da yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı: 10 dakika kimse gelmedi

Olay 25 Mayıs Salı günü saat 06.30 sıralarında Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu Kadem Dwi Astuti (31), sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı. 

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Antalya'da yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı: 10 dakika kimse gelmedi

Normalde sabahları arkadaşları ile yürüyüşe çıkan genç kadın, olay günü tek başınaydı.

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Antalya'da yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı: 10 dakika kimse gelmedi

Her sabah koştuğu cadde üzerine gelen Astuti, ilk önce iki daha sonra ardından gelen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. 

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Antalya'da yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı: 10 dakika kimse gelmedi

Yaklaşık 10 dakika köpeklerle mücadele eden Astuti’yi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Vücudunda ısırıklar ve pati izleri oluşan genç kadın, korkuyla bayıldı.

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