Antalya'da yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aydınlatma direğine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda İ.E. (65) idaresindeki 42 AFV 361 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan şoför İ.E, muavin O.A. (27) ve yolcu M.E.Z. (38) ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

