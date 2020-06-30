Antalya'da yıllara meydan okuyan kız kardeşler birlikte yaşam sürüyor

Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi’nde farklı adreslerde çocuklarının ’Yanımızda kalın’ ısrarlarına rağmen yalnız yaşamayı tercih eden, ihtiyaçları çocukları ve komşuları tarafından giderilen kız kardeşler Havva Çevik (119) ve Cennet Karagöz (101), yıllara meydan okuyan bir hayat sürüyor.