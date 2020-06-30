Antalya'da yıllara meydan okuyan kız kardeşler birlikte yaşam sürüyor
ANTALYA'da kimlik yaşına göre 119 ve 101 yaşlarında olan iki kız kardeş birlikte yaşıyor, bütün ihtiyaçlarını birlikte gideriyor.
Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi’nde farklı adreslerde çocuklarının ’Yanımızda kalın’ ısrarlarına rağmen yalnız yaşamayı tercih eden, ihtiyaçları çocukları ve komşuları tarafından giderilen kız kardeşler Havva Çevik (119) ve Cennet Karagöz (101), yıllara meydan okuyan bir hayat sürüyor.
Birinin 8 çocuğu 22 torunu var
Şehir hayatından tamamen uzak orman içinde müstakil evlerde ömürlerini geçiren iki kız kardeş bir asrı geride bırakan yaşlarına rağmen halen günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyor. Havva Çelik’in 8 çocuğundan 6 torunu, Karagöz’ün ise 8 çocuğundan 22 tane torunu var.
Uzun süre sağlığı bakın neye borçlular
Torunlarının torunlarını gören kardeşler, yıllardır yaşadıkları mahallelerinde halen kendi işlerini kendileri görebilecek şekilde sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürüyor. Zor şartlar altında büyüdüklerini söyleyen kız kardeşler, uzun süre sağlıklı kalmalarının kendi yiyeceklerini, kendileri yapmasına borçlu olduklarını ifade etti.
"Çam ağaçlarının içinde büyüdüm"
101 yaşındaki Cennet Karagöz, uzun süredir aynı köyde yaşadığını belirterek, "Torunumun torununu gördüm. Çam ağaçlarının içinde büyüdüm. Keçi, koyun güttüm. Anne ve babayı yitirdim, başkasının evinde kaldım" diye konuştu.