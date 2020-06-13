Antalya'da yeni deniz anası türü bulundu
ANTALYA'da belek kıyılarında farklı bir deniz anası türü bulundu. Yapılan çalışmada deniz anasının dünyada şu ana kadar rastlanmayan bir tür olduğu belirlendi.
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Antalya'da bir deniz anası türü tespit etti.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay, yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz, 2018'de Serik ilçesi Belek turizm merkezi kıyılarında farklı bir deniz anası türü olduğunu belirledi.
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Belek kıyıları açıklarından beş örnek deniz anasını alan ekip, moleküler ve genetik çalışmalar yaptı.
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Çalışmada deniz anasının dünyada şu ana kadar rastlanılmayan bir tür olduğu belirlendi.
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Şemsiyelerinin kenarlarındaki göze benzeyen 8 nokta nedeniyle türe Chrysaora Pseudoocellata (yalancı gözlü deniz anası) adı verildi.
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