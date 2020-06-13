Antalya'da yeni deniz anası türü bulundu

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Antalya'da bir deniz anası türü tespit etti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay, yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz, 2018'de Serik ilçesi Belek turizm merkezi kıyılarında farklı bir deniz anası türü olduğunu belirledi.