Antalya'da yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu! Yarısı yanmış halde bulundu

Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2522 sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında çıkan yangın, 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve ambulans sevk edildi.