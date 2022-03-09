Antalya'da yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu! Yarısı yanmış halde bulundu
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, evi küle çevirdi. Son anda evden çıkarak yanmaktan kurtulan yaşlı kadın ise bankadan çektiği yüklü miktarda para için gözyaşı döktü.
Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2522 sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında çıkan yangın, 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Evin yatak odasından başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürüldü.
İtfaiye ekipleri yolların dar olması ve park etmiş araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşarken, trafik ekipleri park halindeki araçların sahiplerine ulaşarak kaldırılmasını sağladı.
Elektrik veya odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangında, yatak odası ve koridor tamamen yanarken, diğer odalar da tamamen siyaha büründü.