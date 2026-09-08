Antalya'da yangınlar 2 mahalleden içeri girdi, evlere yöneldi: Vali Şahin duyurdu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte Aksu ve Kumluca ilçelerindeki orman yangınlarında söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Şahin, yangın çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Aksu ilçesinde Yeşilkaraman Jandarma Karakolu bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde dün akşam başlayan yangında söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

En az 254 evin tahliye edildiği belirtiliyor.

YANGIN MAHALLELERDEN İÇERİ GİRDİ

Rüzgarın etkisiyle yangının birkaç saat önce tekrardan hızlandığını dile getiren Şahin, "Birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak hem Karaöz hem de Yeşilkaraman mahallelerimizin içlerine yayıldı ve buradaki evleri, seraları, hayvan ahırlarını tehdit etti. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba gösterdiler ve ilk etapta zarar gören birkaç ev dışında diğer evleri kurtardılar." dedi.

KUMLUCA'DA 10 EV ZARAR GÖRDÜ

Şahin, Kumluca ilçesinde de öğle saatlerinde büyük bir yangın başladığını anımsatarak, yangının devam ettiğini ancak enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti.

Kumluca'daki yangında söndürme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Şahin, şunları söyledi:

"10 kadar eve zarar verdi ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla devamlı irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz hem havadan hem karadan devam ediyor çalışmaya. Burada hassas olan şuydu, jandarma karakolunu da tehdit etti. Arkadaşlarımızın aldığı tedbirle hem karakolu hem diğer binaların büyük bölümünü kurtardık. Bir miktar ziyan var. Birkaç tane de telef olmuş hayvan gördüm. Yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız."

Rüzgarın bir miktar azaldığını ifade eden Şahin, hava kararıncaya kadar havadan, karardıktan sonra da karadan müdahalenin devam edeceğini ifade etti.

Her iki yangının devam ettiğini ancak yerleşim yerlerini tehdit etme boyutunu şu an itibarıyla büyük oranda azalttıklarını belirten Şahin, "Aksu ilçemizde Karaöz'de dün saat 16.20 sularında çıkan yangın devam ediyor. 24 saati aştı. Aksu ilçemizin mahallelerinde devam ediyor. Ayrıca Kumluca'da da bugün saat 14.00 sularında bir yangın çıktı. O da devam ediyor ama onun büyük oranda gücünü, enerjisini azalttık." diye konuştu.

Şahin, yangınlarda yerleşim yerlerinin tehdit edilmesi durumunda yakın evleri tahliye ettiklerini ancak tehdit ortadan kalkınca vatandaşın yeniden evine geçtiğini söyledi.

Öte yandan Antalya-Isparta kara yolu yangın nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.