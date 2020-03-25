Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterince, kent sakinleri Konyaaltı sahiline akın etti. Plajı dolduran vatandaşlar birbirlerine güvenli mesafe bırakarak güneşlendi. Güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu. Bazı ailelerin, çocuklarını da yanlarında getirdikleri görüldü. Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının da ellerine eldiven taktıkları gözlendi. Bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.