Antalya'da vahşet! Güvenlik görevlisi, eşini ve kızını öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Z.C., 7 yaşındaki kızını ve eşini bıçakla öldürdü. Şahıs vahşetin ardından gittiği Ankara'da polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Z.C, Orta Mahalle'deki dairelerinde gece eşi Songül C. (41) ve 7 yaşındaki kızı Sena C'yi bıçakla öldürdükten sonra evden ayrıldı.

Sabah saatlerinde evin kapısının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Şehirler arası otobüsle Ankara'ya giden Z.C'nin polise teslim olduğu bildirildi.

