Antalya'da vahşet! 2 gündür haber yoktu cesedi elbise dolanından çıktı şüpheli şoke etti her yerde aranıyor
Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen haber kan dondurdu. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki kadının cesedi, evindeki elbise dolabından çarşafa sarılı vaziyette çıktı. Polis, boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilen yaşlı kadının cinayet şüphelisi olarak oğlunun yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Oğlu S S.(49) ile beraber yaşayan yaşlı anne Fatma S.(70) evinde ölü bulundu.
İddiaya göre S.S. ile annesi Fatma S. arasında 2 gün önce akşam saatlerinde sözlü münakaşa oldu. Komşular evden sık sık kavga sesleri geldiği için polise ihbarda bulunmadıklarını söylediler.
Kavgadan sonra iki gündür kadından haber alamayan komşular, oğluna annesini sorduklarında 'Annem Alanya dışına abimin evine gitti" cevabını aldılar. Durumdan şüphelenen komşular kadının büyük oğlunu aradıklarında Fatma S.'nin orada olmadığını öğrenince durumu polise bildirdiler.
Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları araştırmada Fatma S.'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak elbise dolabında buldular. Yaşlı kadının ise boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.