Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti!
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA 'nın Manavgat ilçesinde yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, ustasına ait aracı alarak şehirde gezintiye çıktılar. Virajı alamayan çocuklar lokumcu dükkanına daldı.
Antalya'da yaşayan Abdurrahman Karataş, aracını yıkamacıya götürdü. Yıkamacı iş bittiğinde aracı Karataş'ın iş yerinin önüne getirip park etti. Karataş iş yerinde olmadığı için anahtarı Karataş'ın çırağı olan A.K.'ye teslim etti.
18
A.K., arkadaşları S.K.K. ve A.G. ye araçla gezmeyi teklif etti. A.G.’nin kullandığı araç Sanayi Mahallesi 2044 Sokak no: 9 adresinde bulunan Abdurrahman Şimşek’e ait lokumcu dükkanının önünde virajı alamayıp kontrolden çıkıp iş yerinin duvarına çarptı.
28
Araçta bulunan 3 kafadar kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.
38
Kaza sırasında aracın çarptığı yazıhane bölümünde bulunan iş yeri sahibinin oğlu Akif Şimşek büyük tehlike atlattı.
48