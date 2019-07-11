Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti!

ANTALYA 'nın Manavgat ilçesinde yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, ustasına ait aracı alarak şehirde gezintiye çıktılar. Virajı alamayan çocuklar lokumcu dükkanına daldı.

Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti! - Sayfa 1

Antalya'da yaşayan Abdurrahman Karataş, aracını yıkamacıya götürdü. Yıkamacı iş bittiğinde aracı Karataş'ın iş yerinin önüne getirip park etti. Karataş iş yerinde olmadığı için anahtarı Karataş'ın çırağı olan A.K.'ye teslim etti.

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Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti! - Sayfa 2

A.K., arkadaşları S.K.K. ve A.G. ye araçla gezmeyi teklif etti. A.G.’nin kullandığı araç Sanayi Mahallesi 2044 Sokak no: 9 adresinde bulunan Abdurrahman Şimşek’e ait lokumcu dükkanının önünde virajı alamayıp kontrolden çıkıp iş yerinin duvarına çarptı. 

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Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti! - Sayfa 3

Araçta bulunan 3 kafadar kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu. 

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Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti! - Sayfa 4

Kaza sırasında aracın çarptığı yazıhane bölümünde bulunan iş yeri sahibinin oğlu Akif Şimşek büyük tehlike atlattı.

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