Antalya'da ustasının arabasını kaçıran çocukların sonu kötü bitti!

Antalya'da yaşayan Abdurrahman Karataş, aracını yıkamacıya götürdü. Yıkamacı iş bittiğinde aracı Karataş'ın iş yerinin önüne getirip park etti. Karataş iş yerinde olmadığı için anahtarı Karataş'ın çırağı olan A.K.'ye teslim etti.