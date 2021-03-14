BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35

Antalya'da ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kırmızı ışıkta geçti! Çarptığı baba ve oğlu öldü

ANTALYA'da ünlü armatörlerden Bilal Kadayıfçıoğlu, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girince başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

Antalya'da ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kırmızı ışıkta geçti! Çarptığı baba ve oğlu öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı. Kazanın, Kadayıfçıoğlu'nun aracının kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girmesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Kazada diğer araçta bulunan baba oğul feci şekilde can verdi.

113
Antalya'da ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kırmızı ışıkta geçti! Çarptığı baba ve oğlu öldü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

213
Antalya'da ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kırmızı ışıkta geçti! Çarptığı baba ve oğlu öldü

06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada, 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu.

313
Antalya'da ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kırmızı ışıkta geçti! Çarptığı baba ve oğlu öldü

Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı.

413