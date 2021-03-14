Antalya'da ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kırmızı ışıkta geçti! Çarptığı baba ve oğlu öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı. Kazanın, Kadayıfçıoğlu'nun aracının kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girmesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Kazada diğer araçta bulunan baba oğul feci şekilde can verdi.