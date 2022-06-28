Antalya'da tuvaletini yaparken başına geldi! Yardım çığlığını kanocular duydu

Karadan ulaşılamayan şahsı kurtarmak için deniz polisinden yardım istendi. Ekipler, Kaleiçi’nden hareket eden deniz polisinin botlarıyla şahsın olduğu noktaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin G., yaklaşık 15 metrelik alandan alındığı kaşık sedyeyle yukarı çekildi.