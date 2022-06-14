Antalya'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok yasıda yaralı var

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 turist öldü, 19 turist yaralandı.

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Salih Topçu (44) yönetimindeki 39 ABG 802 plakalı tur midibüsü Kızılcadağ mevkiinde bariyerlere çarparak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada turistlerden biri hayatını kaybetti, 19'u da yaralandı. Çoğunluğu Kazakistan uyruklu yaralılar sağlık ekiplerince Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.