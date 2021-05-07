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Antalya'da turistler plajları doldurdu! Denizin keyfini çıkardılar

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da turistler plajları doldurdu! Denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 17 günlük 'tam kapanmadan muaf olan turistler, plajları doldurdu.

Antalya'da turistler plajları doldurdu! Denizin keyfini çıkardılar

Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece, nem oranının yüzde 59 ölçüldüğü Alanya'da kısıtlamadan muaf olan turistler, ilçenin plajlarına akın etti. 

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Antalya'da turistler plajları doldurdu! Denizin keyfini çıkardılar

Turistler, güzel havanın tadını denize girip, güneşlenerek çıkardı.

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Antalya'da turistler plajları doldurdu! Denizin keyfini çıkardılar

Belarus vatandaşı Anna Volkova (30), ilçeyi çok sevdiğini belirterek, “Alanya'ya daha önce de çok kez geldim. Burası çok güzel. Burada hiçbir sorun yok. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi. 

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Antalya'da turistler plajları doldurdu! Denizin keyfini çıkardılar

"Mısır, Londra gibi yerlere gitmeye gerek yok" diyen Volkova "Burada hiçbir problem yok. Buranın havası çok güzel. Herkes buraya gönül rahatlığıyla gelebilir" ifadelerine yer verdi. 

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