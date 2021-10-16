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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: Moskova’da üşüyorduk

Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: Moskova’da üşüyorduk

Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin bulutlu havaya rağmen yoğun olduğu görüldü.

Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: Moskova’da üşüyorduk

Türkiye’nin birçok kendinde soğuk ve yağışlı hava etkisi altında bulunurken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. 

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: Moskova’da üşüyorduk

Havanın bulutlu olmasına rağmen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: Moskova’da üşüyorduk

Havanın 25 deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü. 

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: Moskova’da üşüyorduk

Denize girmeyenler ise parklarda kahvaltı yaptı, çocuklarıyla eğlendi. Sahile inen bazı kişilerinde kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.

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