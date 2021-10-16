Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar: Moskova’da üşüyorduk
Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin bulutlu havaya rağmen yoğun olduğu görüldü.
Türkiye’nin birçok kendinde soğuk ve yağışlı hava etkisi altında bulunurken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor.
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Havanın bulutlu olmasına rağmen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
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Havanın 25 deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü.
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Denize girmeyenler ise parklarda kahvaltı yaptı, çocuklarıyla eğlendi. Sahile inen bazı kişilerinde kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.
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