Antalya'da tefeci suç örgütü çökertildi! Siyanürle intihar eden adamın borç senedi bulundu

Korkutmak ve sindirmek amacıyla besliyormuş: Suç örgütüne yönelik dün Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı yurda yasa dışı yollara sokulan yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton cinsi yılan ele geçirildi.