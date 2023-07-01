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Antalya'da tatilciler araçlarda uyudu, otoparka sofra kurup elbiselerini araç üzerinde kuruttu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da tatilciler araçlarda uyudu, otoparka sofra kurup elbiselerini araç üzerinde kuruttu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Ege ve Akdeniz sahillerini doldururken, zaman zaman bu kadar da olmaz denilen görüntüler yaşanıyor.

Antalya'da tatilciler araçlarda uyudu, otoparka sofra kurup elbiselerini araç üzerinde kuruttu

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarıları dikkate alınmayınca halk plajlarında istenmeyen görüntüler yaşanıyor.

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Antalya'da tatilciler araçlarda uyudu, otoparka sofra kurup elbiselerini araç üzerinde kuruttu

Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25'ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı 364 bin nüfuslu Alanya nüfusunu neredeyse ikiye katladı.

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Antalya'da tatilciler araçlarda uyudu, otoparka sofra kurup elbiselerini araç üzerinde kuruttu

İlçeye rağbet çok olunca günübirlik sahillerden İncekum plajı adeta çadır kente döndü. Memleketlerinde kurban ibadetini tamamladıktan sonra gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve sabah denize girenler otoparkı doldurdu. 

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Antalya'da tatilciler araçlarda uyudu, otoparka sofra kurup elbiselerini araç üzerinde kuruttu

Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin ortaya koyduğu görüntüler ise pes dedirtti. 

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