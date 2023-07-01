Antalya'da tatilciler araçlarda uyudu, otoparka sofra kurup elbiselerini araç üzerinde kuruttu
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Ege ve Akdeniz sahillerini doldururken, zaman zaman bu kadar da olmaz denilen görüntüler yaşanıyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarıları dikkate alınmayınca halk plajlarında istenmeyen görüntüler yaşanıyor.
Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25'ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı 364 bin nüfuslu Alanya nüfusunu neredeyse ikiye katladı.
İlçeye rağbet çok olunca günübirlik sahillerden İncekum plajı adeta çadır kente döndü. Memleketlerinde kurban ibadetini tamamladıktan sonra gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve sabah denize girenler otoparkı doldurdu.
Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin ortaya koyduğu görüntüler ise pes dedirtti.