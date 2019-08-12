Antalya'da tarihi minarenin yanında ortaya çıktı tam 30 adet
Selçukluların kenti fethi sonrasında Antalya'ya 'Zafer Burcu 'olarak inşa ettiği Yivli Minare'nin yanında yapılan kazılarda 30'a yakın mezar gün yüzüne çıkarıldı.
Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde 'külliye' olarak adlandırılan bölgede ilginç bir keşif yapıldı. Kentin en önemli sembollerinden Yivli Minare'nin önündeki alanda Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mart ayından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıktı.
Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubat'ın, 1225'li yıllarda Alanya'dan Kilikya'ya kadarki Kilikya Ermenilerine karşı gerçekleştirdiği sefer sonrası 'Zafer Burcu' olarak inşa edilen Yivli Minare'nin etrafındaki kazılarda 30'a yakın mezar bulundu.
Müslüman mezarları olabilir: Selçuklu dönemine ait Müslüman mezarları olabileceği de düşünülen mezarlardan çıkan kemikler incelenecek ve tarihi saptanmaya çalışılacak. Yivli Minare önünde uzun yıllar çay bahçesi olarak da kullanılan ve 4-5 yıl önce kaldırılan alanda yapılan kazılarda ise su arkları bulundu.
Çini ve kitabe de bulundu: Mezarların yanı sıra minareye işli olan, ancak zamanla yerinden düşerek kaybolan bazı çiniler ile bir de kitabe ortaya çıkarıldı. Alandaki kazıdan çıkan eserler, Antalya Müzesi'ne gönderildi.