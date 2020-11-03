Antalya'da şüpheli şekilde ölen Gamze Açar son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Olay, Kızılcahamam ilçesindeki termal bir otelde meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Gamze Açar, sözde devremülk satışı yapılan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü.