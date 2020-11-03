Antalya'da şüpheli şekilde ölen Gamze Açar son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu
Ankara’da feci şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar, Antalya’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Olay, Kızılcahamam ilçesindeki termal bir otelde meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Gamze Açar, sözde devremülk satışı yapılan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü.
İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar'ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi.
Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine, ardından da Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay, akıllara Çankaya'da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar'ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı.