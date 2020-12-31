Antalya'da şoke eden kapkaç! Para dolu cüzdanı bıraktı iğnelerle kaçtı
ANTALYA'da 58 yaşındaki kadının yaşadığı kapkaç olayı ezber bozdu. Para dolu çantayı yol kenarına fırlatan şüpheli, eczaneden alınan poşetteki iğneleri çalıp kaçtı.
Olay, Kepez ilçesi Gürsü Mahallesi Muhtarlığı önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacaklarından uzun süredir rahatsızlığı bulunan Besime Doğu (58) ilaç ve iğnelerini yazdırmak için sağlık ocağına gitti.
Ardından eczaneden ilaçları ile iğnesini alan Doğu yolda yürürken, arkadan gelen kimliği belirsiz bir kişi Doğu’nun elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı.
Para dolu cüzdanı fırlattı: İçerisinde cüzdan, ilaçları ve iğnesi bulunan poşeti inceleyen şüpheli, iğneleri aldıktan sonra para dolu cüzdanı yola atıp olay yerinden kaçtı.
Bu sırada olayı gören bir motosikletli vatandaş, kaçan şüphelinin peşine takıldı ancak bulamadı.