Antalya'da sokakların "engelli canları" uzanan şefkat elleriyle hayata tutunuyor

Felçli "Fıstık" yeni evinde mutlu

Hayvan barınağında karşılaştığı arka ayakları felçli ve bir gözü görmeyen sokak köpeğini sahiplenen Mürüvvet Ebinç, "Fıstık" adını verdikleri köpeğin nasıl yaralandığını bilmediklerini söyledi. Barınaktan edindikleri köpeğe yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ebinç, "Çok daha kötüydü. Şu an iyi ve mutlu. Sağlıklı sokak hayvanları zaten sokakta kendilerine bakabiliyorlar, biz de bakıyoruz. Ama bunlar engelli, dilleri de yok ki konuşamıyorlar. Bu nedenle bunlara ayrı ilgi gerekiyor." diye konuştu.