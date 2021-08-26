Antalya'da sokakların "engelli canları" uzanan şefkat elleriyle hayata tutunuyor
ANTALYA'da çeşitli nedenlerle sakatlanan sokak hayvanlarını sahiplenerek, onların yaşamlarını kolaylaştıran hayvanseverler, birbirinden güzel hikayelere imza atıyor. Görmeyen bir kediyi sahiplenen Nazlı Uçar, "İnsanlar kör bir canlıyla bir arada olmaktan çekince yaşıyorlar. Ama hiç gerek yok çekinceye. Bence görmeyen bir canlı insanın rehberi oluyor" dedi.
Çeşitli kazalarda yaralanarak felç kalan, duyu ya da uzuv kaybına uğrayan sokak hayvanları, gerek barınakta gerekse sokaklarda karşılaştıkları hayvanseverler aracılığıyla hayata tutunuyor. Hızla artan şehirleşmeyle yaşam alanları daralan sokak hayvanları, bazen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle, bazen de kendini bu işe adamış gönüllülerin çalışmalarıyla yaşamlarını sürdürüyor.
Kimi zaman bir mağazanın vitrininde, kimi zaman parktaki bir bankın üzerinde insanlarla iletişim kuran "sokaktaki canlar", birbirleriyle kavgalarının yanı sıra, araç çarpması ve kötü muamele gibi insan kaynaklı nedenlerle ciddi yara alıyor. Bu yaralanmalarda duyu veya uzuv kaybına uğrayan hayvanların şanslı olanları tedavi edilme imkanı bulsa da sokak yaşamını sürdürmesi daha zor hale geliyor.
Barınakta, veteriner kliniğinde ya da sokakta engelli hayvanlarla karşılaşan ve onlara şefkat elini uzatan hayvanseverler, can dostlarını "evin yeni sakini" haline getiriyor. Antalya'da da yaralı sokak hayvanlarını sahiplenerek, yaşamlarını kolaylaştıran hayvanseverler, birbirinden güzel hikayelere imza atıyor.
Felçli "Fıstık" yeni evinde mutlu
Hayvan barınağında karşılaştığı arka ayakları felçli ve bir gözü görmeyen sokak köpeğini sahiplenen Mürüvvet Ebinç, "Fıstık" adını verdikleri köpeğin nasıl yaralandığını bilmediklerini söyledi. Barınaktan edindikleri köpeğe yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ebinç, "Çok daha kötüydü. Şu an iyi ve mutlu. Sağlıklı sokak hayvanları zaten sokakta kendilerine bakabiliyorlar, biz de bakıyoruz. Ama bunlar engelli, dilleri de yok ki konuşamıyorlar. Bu nedenle bunlara ayrı ilgi gerekiyor." diye konuştu.