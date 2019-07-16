Antalya'da sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

ANTALYA Manavgat'ın Yayla Mahallesindeki 2 katlı evin çatısına sahibi tarafından zincirle bağlanan pitbull cinsi köpek, sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalıştı. Ancak bağlı olduğu zincir nedeniyle başarılı olamadı.