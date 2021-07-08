Antalya'da sıcaktan bunalanlar buraya koşuyor! Dışarısı 40, içerisi eksi 5 derece

Konya'dan tatil için ailesiyle birlikte gelen Osman Olgun, "Dışarıda 40 derece sıcak var. Biz burada eksi 5 derecede montla, karda kaymanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarım ile birlikte geldim. Onlar eğlenirken ben de buzdan heykelleri inceledim" dedi.