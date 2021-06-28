Antalya'da sıcaklık 41 dereceyi gördü sahiller doldu
Sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya'da sahiller doldu.
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı, bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gördü. Kentte nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.
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Sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı tatilcilerle kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
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Hafta başı olmasına rağmen sahil sabah erken saatlerden itibaren kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti. Kimi sahilde güneşlendi kimi ise denize girerek serinledi.
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Denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Poyrazın etkili olduğu sahilde zaman zaman şemsiyeler yerinden çıkarak uçtu.
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