Antalya'da Sibel Cesur uçak krizini fırsata çevirdi, ekonomiye katkı sağladı
Antalya'da kadın girişimci Sibel Cesur Efe (40), 2015'teki Rusya ile uçak krizinin ardından tarım sektörüne yönelmeyi tercih etti. Gittiği Japonya'da şeker otuyla karşılaşıp yetiştirmeye karar verdi. Krizi fırsata çeviren Efe, işlenmiş şeker otunun kilosunu 50-100 dolar arasında ihraç ediyor.
ntalya'da yaşayan Sibel Cesur Efe, 2015 yılındaki Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından otel işletmeciliğini bırakarak, tarıma yöneldi. Eşiyle birlikte gittiği Japonya tatilinde şeker otu (stevia) bitkisini görüp etkilenen Sibel Cesur Efe, Antalya'nın Aksu ilçesinde 500 metrekare alanda şeker otu bitkisini yetiştirmeye başladı.
Şu anda 230 dönüm arazide üretim yapan Sibel Cesur Efe, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli kurduğu fabrikasında şeker otunu işlemeye başladı. İşlenmiş şeker otunun kilosunu 50 ile 100 dolar arasında ihraç eden Efe, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Stevia yani şeker otu, şekerin girdiği her yerde kullanılıyor. Sıfır kalorili ve insan sağlığına zarar vermiyor. Çok fazla işlenmiyor.
Japonya'nın diyabetik ve obezite verilerine baktığımızda yüzde 3-4 arasında değişiyor ama Türkiye'de bu veriler yüzde 14-15 arasında.