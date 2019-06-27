Antalya'da Sibel Cesur uçak krizini fırsata çevirdi, ekonomiye katkı sağladı

Şu anda 230 dönüm arazide üretim yapan Sibel Cesur Efe, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli kurduğu fabrikasında şeker otunu işlemeye başladı. İşlenmiş şeker otunun kilosunu 50 ile 100 dolar arasında ihraç eden Efe, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.