Antalya'da servis minibüsü TIR'a arkadan çarpınca korkunç kaza yaşandı: 12 yaralı
ANTALYA'da mesai bitimi evine giden 16 personel dehşete düşüren kazaya yakalandı. Kaza, servis minibüsünün park halindeki TIR'a çarpmasıyla vuku buldu. Kazada yaralılara yol kenarında müdahale edildi, can pazarı yaşandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdullah K.’nın kullandığı 07 GVF 32 plakalı servis minibüsü, yan yola girerek personel indirdi. Ardından yoluna devam eden minibüs, Hüseyin C.’nin kontrolündeki park halinde bekleyen 07 ABC 878 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Ön tarafta 2 kişi sıkıştı: Kazada bir fide şirketinde çalıştıkları öğrenilen 16 personelden 12’si yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle servis aracının ön yolcu koltuğunda oturan 2 kadın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazayı hafif yaralarla atlatan personel, diğer arkadaşlarına yardım etmek için çaba sarf etti. Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralılar ise gözyaşlarına boğuldu.
Yaralılardan 8'i tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilirken, 4 kişinin tedavisi ayakta gerçekleştirildi. Polis ekipleri, her ikisi sürücünün de ifadesine başvurdu.