Antalya'da servis minibüsü TIR'a arkadan çarpınca korkunç kaza yaşandı: 12 yaralı

Ön tarafta 2 kişi sıkıştı: Kazada bir fide şirketinde çalıştıkları öğrenilen 16 personelden 12’si yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle servis aracının ön yolcu koltuğunda oturan 2 kadın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.