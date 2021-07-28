Antalya'da şahitlik meselesinde plaj şemsiye sopasıyla dayak! Kızı üzülmesin diye...
ANTALYA'da 2 çocuk annesi kadın, annesi ve babası plaj şemsiye sopasıyla darp edildi. Mağdur aile, 9 dikiş, bilekte kırık ve gözde morluklarla ölümden döndü. Dehşet saçan şahıs ise tanıdıktı...
Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan 31 yaşındaki ziraat teknikeri 2 çocuk annesi Seda Güzel’in annesi 56 yaşındaki Gülbahar Görgülü, bölgedeki bir arazi olayında karşı taraf aleyhinde şahitlik yaptı.
Bu şahitliğin ardından iki aile arasında gerginlik başladı. Geçtiğimiz pazar günü annesi ve çocuklarıyla apartmandan çıkan Seda Güzel, aralarında sorun olan aynı binada yaşadıkları M.İ ile karşılaştı.
İlk darbeyi yaşlı kadına vurdu
M.İ, iddiaya göre iki kadına kafa sallayarak hakaret etti. İki taraf arasında başlayan ağız tartışması kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan olayda iddiaya göre M.İ, elindeki plaj şemsiyesini Gülbahar Görgülü’nün omzuna vurdu, kadının elindeki 6 aylık torunu yere düştü.
Annesinin darp edildiğini ve kızının yere düştüğünü gören Seda Güzel, şahsın elindeki şemsiyeyi almak istedi. Şahıs, Güzel’in sağ bileğini çevirerek kırılmasına neden oldu.