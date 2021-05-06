Antalya'da sahiller turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar
Turizmin kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahilde denize girip yüzdü.
Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor. Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih etti.
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Bazı turistler birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizde uzun uzun sohbet edip yüzdü.
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Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
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