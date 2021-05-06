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Antalya'da sahiller turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar

Turizmin kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahilde denize girip yüzdü.

Antalya'da sahiller turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar

Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor. Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih etti.

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Antalya'da sahiller turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar

Bazı turistler birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizde uzun uzun sohbet edip yüzdü.

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Antalya'da sahiller turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar

Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

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Antalya'da sahiller turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar
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