Antalya'da Rus turistin, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle deniz keyfi!

Köpeğine de bir bilet alan Ladnaia, 7 bin 535 kilometre uzaklıktan uçakla Antalya’ya geldi. Ladnaia, 6 yaşındaki ‘Saşa’ isimli köpeğini gittiği her yere götürüyor ve onunla zaman geçiriyor. 1 ay Antalya’da tatil yapacak olan Ladnaia, bugün golden cinsi köpeğiyle sahile geldi.