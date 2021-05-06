Antalya'da Rus turistin, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle deniz keyfi!
ANTALYA'ya tatile gelen Rus turist, bırakacak kimse bulamayınca yanında getirdiği köpeğiyle birlikte denizin keyfini çıkardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 6. gününde Antalya sokaklarında yine sessizlik hakimdi. Kentte tatillerini sürdüren kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, turistler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı.
Rusya’nın İrkutsk şehrinden bir aylığına köpeğiyle tatile gelen spor öğretmeni Alexsandra Ladnaia da deniz keyfi yaptı. Yavru olarak aldığı köpeğini ülkesinde bırakacak kimsesi olmayan Ladnaia, çareyi yanında getirmekte buldu.
Köpeğine de bir bilet alan Ladnaia, 7 bin 535 kilometre uzaklıktan uçakla Antalya’ya geldi. Ladnaia, 6 yaşındaki ‘Saşa’ isimli köpeğini gittiği her yere götürüyor ve onunla zaman geçiriyor. 1 ay Antalya’da tatil yapacak olan Ladnaia, bugün golden cinsi köpeğiyle sahile geldi.