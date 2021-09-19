Antalya'da rehine krizi! Boğazını kesti kanlar içinde bıraktı: Beni kesin öldüreceksiniz

Polis ve görevlilere zor anlar yaşatan, kendi vücudunu kesen, kimsenin olmadığı restoranın mutfak kısmında, Kamil T.A "Güvenlik kameralarını açın. Kameralar gelsin. Arka taraftaki çıksın oradan. Benim sigortam yok" diye bağırdı.