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Antalya'da rehine krizi! Boğazını kesti kanlar içinde bıraktı: Beni kesin öldüreceksiniz

Antalya'da rehine krizi! Boğazını kesti kanlar içinde bıraktı: Beni kesin öldüreceksiniz

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda rehine krizi yaşandı. Ustasını rehin alan garson dehşet saçtı.

Antalya'da rehine krizi! Boğazını kesti kanlar içinde bıraktı: Beni kesin öldüreceksiniz

Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki bir restoranda 15 gün önce garson olarak çalışmaya başlayan ve iş yerinin üst katında bulunan dairede kalan Kamil T.A., bugün saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle restoranda 2 ekmek bıçağından birini ustası Lütfü Salman'ın boğazına dayayarak, rehin aldı.

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Antalya'da rehine krizi! Boğazını kesti kanlar içinde bıraktı: Beni kesin öldüreceksiniz

Restoran çalışanları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Antalya'da rehine krizi! Boğazını kesti kanlar içinde bıraktı: Beni kesin öldüreceksiniz

Polis ve görevlilere zor anlar yaşatan, kendi vücudunu kesen, kimsenin olmadığı restoranın mutfak kısmında, Kamil T.A "Güvenlik kameralarını açın. Kameralar gelsin. Arka taraftaki çıksın oradan. Benim sigortam yok" diye bağırdı.

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Antalya'da rehine krizi! Boğazını kesti kanlar içinde bıraktı: Beni kesin öldüreceksiniz

Kamil T.A., bir süre sonra rehin aldığı ustasıyla iş yerinden çıkarak, Sorgun Bulvarı'nın karşı tarafına geçti.

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