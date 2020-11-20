Antalya'da plajlarda koronavirüse aldırış etmediler! Rus turistler deniz keyfi yaptı
ANTALYA’da Rus turistler tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında maskesiz deniz keyfi yaptı.
Turizm kenti Antalya’da dün etkili olan yağışın ardından bugün güneşli hava etkili oldu. Yer yer bulutların hakim olduğu kentte güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
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Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya’da dev dalgalara rağmen deniz keyfi yapanların olduğu görüldü.
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Rus turistler çocuklarıyla dalgaların arasında eğlenceli anlar yaşadı.
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Tehlikeye aldırmayan turistler dev dalgaların arasına atlayıp kulaç attı.
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