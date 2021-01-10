Antalya'da plajlar turistlere kaldı! Ocak ayında denizin keyfini çıkardılar
Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler Ocak ayında deniz ve plajın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Alanya’da kısıtlama nedeniyle yerli halk evlerinde otururken, hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat bilerek soluğu sahillerde aldı.
Deniz nem oranının yüzde 63, su sıcaklığının da 19 derece ölçüldüğü ilçede turistler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında güneşlenip denizin tadını çıkardı.
Plajlarda yürüyüş yapan çiftler, şezlonglarda kitap okuyan turistler ve kumlarda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
Rusya’dan Alanya’ya tatile gelen Natali Grinkevich (40), deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.