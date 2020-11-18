Antalya'da plajlar doldu taştı! Kimse koronavirüse aldırış etmedi
Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. İlçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi ve güneş keyfi yaptı.
Kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen ilçede yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23.7, nem oranının yüzde 51 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi.
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Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu.
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Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
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Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
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