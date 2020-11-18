Antalya'da plajlar doldu taştı! Kimse koronavirüse aldırış etmedi

Kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen ilçede yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23.7, nem oranının yüzde 51 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi.