Antalya'da patatesle her gün evde altın üretiyorlar! Herkes yapabilir
ANTALYA'da Cemil Şahin (38) ve Haluk Arlı (32), evlerinde hobi olarak başladıkları işte gelir elde ediyorlar.
Antalya'da yaşayan özel güvenlik görevlileri Cemil Şahin ve Haluk Arlı, 4 yıl önce internette araştırma yaptıkları sırada, elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde edilebileceğini öğrendi.
Evde hobi olarak altın ayrıştırmaya çalışan Şahin ve Arlı, yaptıkları çalışmalar sonucunda evde her gün 1 gram altın elde etmeyi başardı.
Çöp ve hurdacılardan topladıkları elektronik atıkları eve getirip ayrıştırarak sıvı haline getirdikleri altını çökerten Şahin ve Arlı, içi oyulmuş patatesin içine koyuyor.
Şahin ve Arlı, yoğun ısı altında patatesin içindeki kırmızı toprak halindeki çökeltiyi ısıtarak, ayrışan altını çıkarıyor.