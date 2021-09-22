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Antalya'da patatesle her gün evde altın üretiyorlar! Herkes yapabilir

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da patatesle her gün evde altın üretiyorlar! Herkes yapabilir

ANTALYA'da Cemil Şahin (38) ve Haluk Arlı (32), evlerinde hobi olarak başladıkları işte gelir elde ediyorlar.

Antalya'da patatesle her gün evde altın üretiyorlar! Herkes yapabilir

Antalya'da yaşayan özel güvenlik görevlileri Cemil Şahin ve Haluk Arlı, 4 yıl önce internette araştırma yaptıkları sırada, elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde edilebileceğini öğrendi.

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Antalya'da patatesle her gün evde altın üretiyorlar! Herkes yapabilir

Evde hobi olarak altın ayrıştırmaya çalışan Şahin ve Arlı, yaptıkları çalışmalar sonucunda evde her gün 1 gram altın elde etmeyi başardı.

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Antalya'da patatesle her gün evde altın üretiyorlar! Herkes yapabilir

Çöp ve hurdacılardan topladıkları elektronik atıkları eve getirip ayrıştırarak sıvı haline getirdikleri altını çökerten Şahin ve Arlı, içi oyulmuş patatesin içine koyuyor.

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Antalya'da patatesle her gün evde altın üretiyorlar! Herkes yapabilir

 Şahin ve Arlı, yoğun ısı altında patatesin içindeki kırmızı toprak halindeki çökeltiyi ısıtarak, ayrışan altını çıkarıyor.

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