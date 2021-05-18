Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu

Olay Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca eve gelmediği için ailesi tarafından aranan ve bir türlü ulaşılamayan Mustafa Demirel’in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu.