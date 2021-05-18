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Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu

Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu

ANTALYA'da yakınlarının haber alamadığı 2 çocuk babası oto galericinin akıbeti korkunç çıktı.

Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu

Olay Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca eve gelmediği için ailesi tarafından aranan ve bir türlü ulaşılamayan Mustafa Demirel’in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu.

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Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu

Sabah iş yerlerini açan komşu esnaflar, Mustafa Demirel’in otomobilinin iş yerinin önünde olması, işyerinin elektriğinin yanar vaziyette olması ve telefona bakmaması nedeniyle merdiven koyarak içeriye baktı.

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Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu

Mustafa Demirel’i asılı halde gören komşuları, işyerinin kapısını kırarak içeri girdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Demirel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayı duyan yakınları oto galeriye akın etti.

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