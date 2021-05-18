Antalya'da oto galericinin korkunç akıbeti! Merdivenle içeri bakan esnafın kanı dondu
ANTALYA'da yakınlarının haber alamadığı 2 çocuk babası oto galericinin akıbeti korkunç çıktı.
Olay Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca eve gelmediği için ailesi tarafından aranan ve bir türlü ulaşılamayan Mustafa Demirel’in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu.
Sabah iş yerlerini açan komşu esnaflar, Mustafa Demirel’in otomobilinin iş yerinin önünde olması, işyerinin elektriğinin yanar vaziyette olması ve telefona bakmaması nedeniyle merdiven koyarak içeriye baktı.
Mustafa Demirel’i asılı halde gören komşuları, işyerinin kapısını kırarak içeri girdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Demirel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayı duyan yakınları oto galeriye akın etti.