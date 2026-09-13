Antalya'da oto galeri dükkanında çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, oto galeri dükkanında başlayıp apartmana sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Antalya'da oto galeri dükkanında çıkan yangın korkuttu
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde oto galeri dükkanında çıkan yangının, 3 katlı apartmana sıçradığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dükkanda, 4 araçta ve iş yerinin üstündeki apartmanda hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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