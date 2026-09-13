Antalya'da oto galeri dükkanında çıkan yangın korkuttu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, oto galeri dükkanında başlayıp apartmana sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde oto galeri dükkanında çıkan yangının, 3 katlı apartmana sıçradığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dükkanda, 4 araçta ve iş yerinin üstündeki apartmanda hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.