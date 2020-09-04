Antalya'da Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu ilk günkü gibi duruyor
ANTALYA'da, denizin 40-50 metre derinliğinde, üzeri kum örtüsüyle kaplı Osmanlı savaş gemisi bulundu. Bulunan geminin hiçbir aksanının eskimemiş olması dikkat çekti.
Antalya ve Mersin kıyılarında su altı araştırmaları yapan, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi, Osmanlı savaş gemisi buldu. Zeytinyağı ve şarap taşıdığı tahmin edilen geminin Topları, gülleleri, ahşap aksamı, yelkenleri, halatları, demir aksamı ve çapaları ile olduğu gibi durduğu belirtildi.
55 metre derinlikteki batıklar daha iyi korunmuş
2020 yılında, daha önce araştırma yapılmamış bölgelerde su altı robotları, yandan taramalı sonarlar, multibeam sonarlar ve dronlarla en son teknolojiyi kullandıklarını kaydeden Doç. Dr. Öniz, ileri teknoloji sayesinde daha önce inilmemiş derinliklere indikleri hakkında bilgi verdi. Araştırmalarında, denizin 55 metre derinliğine kadar indiklerini söyleyen Öniz, bu nedenle bulunan batıkların da nispeten daha iyi korunmuş olduğunu vurguladı.
"Bizim kıyılarımızda 5 bin yıldır deniz ticareti yaygın şekilde yapılıyor
Bu yıl belirlenen 54 batığın Tunç çağından Osmanlı dönemine kadar yayılan yaklaşık 5 bin yıllık zaman yelpazesine ait gemi batıkları ve diğer kalıntılar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Öniz, “Bu batıklar da bize gösteriyor ki, bizim kıyılarımızda 5 bin yıldır deniz ticareti yaygın şekilde yapılıyor" dedi.
Zeytinyağı ve şarap taşıdığı tahmin ediliyor
Osmanlı batığı dışında 53 batıktan 50’sinin yükünün çift kulplu toprak testiler (amforalar) olduğunu anlatan Doç. Dr. Öniz, “Amfora yüklü 50 batığın 30’unun muhtemelen Kilikya bölgesinden zeytinyağı ve şarap taşıdığını tahmin ediyoruz. Bu gemilerin nereye gittiğini tam olarak bilemesek de o dönemde Kilikya bölgesinin zeytinyağı ve şarabının alıcısının İstanbul olduğunu ve bölgeden İstanbul’da giden ürünlere vergi indirimi yapıldığını biliyoruz" dedi.