Antalya'da onu gören kaçıyor! Sabah uyanınca fark etti hayatı kabusa döndü: Kardeşlerim dışlıyor
ANTALYA'da yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül’ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği hastalık nedeniyle çekilmez hale geldi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül’ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüş durumda. Her şey 23 yıl önce bir sabah uyandığında oldu.
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Derisinde kızarıklıklar olduğunu gören ve hastaneye giden Sümbül, kendisine verilen ilacı kullandı.
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Ancak 45 yaşındaki Sümbül'ün derisindeki kızarıklıklar artmaya devam etti.
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Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka, Sümbül'ü çalışamaz hale getirdi.
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