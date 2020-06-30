Antalya'da ölüm 40 yaşında hastane bahçesinde geldi

Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımı süpüren temizlik işçileri, hastane otoparkında bulunan boş alandaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.