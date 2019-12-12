Antalya'da okullar bugün tatil mi yağmur bastırdı valilik açıkladı!
Antalya'da meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı tuttu ve etkili sağanak yağış kenti esir aldı. Bugün yani 12 Aralık perşembe günü yağışlar etkisini iyice arttıracak bir aylık yağış bir günde düşecek. Peki bugün okullar tatil olur mu, Antalya Valiliği yeni tatil kararını açıkladı.
ANTALYA'da sağanak yağış etkisini iyice arttırdı meteorolojini verdiği tahmin tuttu. Antalya'da bugün yani 12 Aralık perşembe günü bir aylık yağış bir günde düşecek meteoroloji kırmızı alarm verdi. Peki bugün Antalya'da okullar tatil olur mu, gözler tatil kararı için Antalya Valiliği'ne çevrildi.
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı Antalya için tuttu. Antalya'da 2 gündür etkili sağanak yağış kenti esir aldı. Bugün yağmur etkisini daha da arttıracak ve bir aylık yağış bir günde düşecek.
Veliler ve öğrenciler ise bugün Antalya'da okullar tatil olacak mı diye merak ediyor. Antalya Valiliği bu konuda beklenen tatil açıklamasını yaptı ve resmi duyuruyu yaptı.
Antalya'da okullar tatil mi:
Antalya'da okullar tatil mi: Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi.