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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

ANTALYA'da akıl almaz kaza. Motorsiklet sürücüsü, arkasında bir kadınla yolculuk yaparken yolda karşıdan karşıya geçmeşe çalışan gence çarptı. İnanılmaz kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.

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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.

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Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü
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