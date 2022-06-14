Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü
ANTALYA'da akıl almaz kaza. Motorsiklet sürücüsü, arkasında bir kadınla yolculuk yaparken yolda karşıdan karşıya geçmeşe çalışan gence çarptı. İnanılmaz kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
17
Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.
27
Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.
37
47