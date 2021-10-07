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Antalya'da milyonerden gelen teklif vasiyet bozdurdu: Branda açılınca aşık oldum

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da milyonerden gelen teklif vasiyet bozdurdu: Branda açılınca aşık oldum

ANTALYA’da, milyonerden gelen teklif Abdullah Şimşek'in vasiyetini bozdurdu. 1994 model Doğan SLX model aracı gören milyoner şaştı kaldı.

Antalya'da milyonerden gelen teklif vasiyet bozdurdu: Branda açılınca aşık oldum

Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. 

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Antalya'da milyonerden gelen teklif vasiyet bozdurdu: Branda açılınca aşık oldum

Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı.

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Antalya'da milyonerden gelen teklif vasiyet bozdurdu: Branda açılınca aşık oldum

Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.

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Antalya'da milyonerden gelen teklif vasiyet bozdurdu: Branda açılınca aşık oldum

Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum." dedi.

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