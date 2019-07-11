Antalya'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı turist var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı turist var

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada, aralarında çocuklarında bulunduğu 16 turist yaralandı.

Antalya'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı turist var - Sayfa 1

Kaza, 15.00 sıralarında D 400 Karayolu Manavgat Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

17
Antalya'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı turist var - Sayfa 2

Alanya ilçesinden aldığı Rus turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek için yola çıkan Yavuz Günday yönetimindeki 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, bariyerlere çarparak devrildi.

27
Antalya'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı turist var - Sayfa 3

Kazada, tur midibüsündeki 1'i çocuk, 15 Rus turist olmak üzere 16 kişi yaralandı.

37
Antalya'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı turist var - Sayfa 4

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

47