Antalya'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı turist var
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada, aralarında çocuklarında bulunduğu 16 turist yaralandı.
Kaza, 15.00 sıralarında D 400 Karayolu Manavgat Köprüsü yakınlarında meydana geldi.
17
Alanya ilçesinden aldığı Rus turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek için yola çıkan Yavuz Günday yönetimindeki 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, bariyerlere çarparak devrildi.
27
Kazada, tur midibüsündeki 1'i çocuk, 15 Rus turist olmak üzere 16 kişi yaralandı.
37
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
47